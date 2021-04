× Erweitern Sune vs. Sune

Der Viertklässler Sune zieht zusammen mit seinem jüngeren Bruder und seiner besten Freundin Sophie mit gezogenen Schwertern und mächtigen Laser-Kanonen in epische Fantasieschlachten. Am Ende der Sommerferien findet er sich in neuen Realitäten wieder: ein neuer Mitschüler, der ebenfalls zu Sune heißt, fordert ihn heraus. Der erste Sune muss mit Erschrecken feststellen, dass der Neue bei den Mitschüler:innen besonders gut ankommt. Weil Sune Angst hat, dass er Sophie an ihn verliert, erfindet er sich neu und bringt damit sein ganzes Umfeld durcheinander.

S 2018, Regie/Drehbuch: Jon Holmberg, Mit: Elis Gerdt (Sune), John Österlund (Sune 2), Lily Wahlsteen (Sophie), 90 Min., empfohlen ab 8 Jahren