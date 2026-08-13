Sunny Dancer

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Die britische Coming-of-Age-Komödie überzeugt mit großartigem Cast, bissigem Humor und einer emotionalen Geschichte, die das Leben feiert. Im Rahmen des 13. KIJUKO für Publikum ab 14 Jahren:

Sommerferien in einem „Chemo-Camp“? Nie im Leben, wenn es nach der 17-jährigen Ivy ginge, die sich nach ihrer überstandenen Krebserkrankung in ein Schneckenhaus aus Sarkasmus und Wut zurückgezogen hat. Doch ihre Eltern haben sie bereits zu einem vierwöchigen Aufenthalt in einem Ferienlager für krebserkrankte Jugendliche angemeldet. Widerwillig lässt sich Ivy darauf ein, eckt jedoch schon bald mit den dort herrschenden Regeln an. Ihr rebellisches Verhalten bringt ihr den Respekt einer Gruppe von Außenseiter*innen ein, die sie in ihrer Mitte willkommen heißen. Schnell schließt Ivy Freundschaften, beginnt sich zu öffnen und verbringt mit den Gleichgesinnten einen Sommer, den sie nie vergessen wird.Die britische Coming-of-Age-Komödie überzeugt mit großartigem Cast, bissigem Humor und einer emotionalen Geschichte, die das Leben feiert.

Tickets kosten 6 Euro.

Ruby Stoke, 106 Min., FSK 12, engl. OmU, ab 14+