© Kunsthalle zu Kiel, Foto: Martin Frommhagen Sunset. Ein Hoch auf die sinkende Sonne Franz Wilhelm Schiertz, Norwegische Fjordlandschaft bei untergehender Sonne, 1849

Wann haben eure Kids das erste Mal einen Sonnenuntergang gesehen? Wenn man bedenkt, dass die Sonne im Sommer erst nach 21 Uhr hinter dem Horizont versinkt, durchaus ein denkwürdiger Moment.

In der Kunsthalle Bremen können das Naturspektakel jetzt auch alle sehen, die sonst noch nicht so lange aufbleiben dürfen.

Wenn die Sonne sinkt und in einem Farbenspiel zerfließt, ist fast jeder gebannt und berührt: von einem Ereignis, das sich tagtäglich wiederholt und doch immer wieder neu ist. Nicht umsonst finden sich Bilder von Sonnenuntergängen millionenfach im Internet. Die Kunst blickt allerdings etwas anders auf das populäre Motiv: Es steht unter Kitschverdacht. Mit der Ausstellung „Sunset“ geht die Kunsthalle Bremen dem Motiv und seinen vielschichtigen Kontexten nach: Hochkarätige Leihgaben und Werke aus der eigenen Sammlung führen zurück in die Romantik und bis in das 21. Jahrhundert hinein. Sie erzählen von atemberaubender Schönheit, von Traum und Aufruhr, von apokalyptischen Visionen. Dabei geht es um Kitsch und Kunst, um künstlerische Ansätze und um Atmosphärenforschung im übertragenen und im konkret ökologischen Sinn.

Im Rahmen der Ausstellung wird die Fassade des Museums zur Bühne der LED-Lichtinstallation „SW-235° 16:16 h“, bei der ab Sonnenuntergang bewegte farbige Lichtszenen und Sequenzen über die Fenster der Kunsthalle Bremen wandern.

Die Ausstellung ist vom 26. November 2022 bis zum 2. April 2023 zu sehen. Für Kinder ist der Eintritt frei, Erwachsene zahlen 10 Euro.