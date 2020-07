SUP für Kinder und Eltern

© Ins Blaue SUP Ins Blaue

Übers Wasser gleiten, die Zeit vergessen und mal entspannt die Perspektive wechseln: Ob mit den Eltern oder unter Gleichaltrigen im Ferienkurs: Mit den Profis von „Ins Blaue“ werden alle vom Stehpaddel-Fieber gepackt.

Stand-Up-Paddling – kurz SUP – ist eine Sportart, die jeder schnell lernen kann. Wie man auf dem Board die unterschiedlichsten Dinge anstellen kann, vermitteln die ausgebildeten Trainerïnnen Kindern und Erwachsenen in Theorie und Praxis am und auf dem Werdersee.

Im zweistündigen Einsteigerkurs für Eltern mit ihrem Nachwuchs sind die Kurse kindgerecht gestaltet. Einzige Voraussetzung: Alle müssen sicher schwimmen können. Die Teilnahme kostet pro Eltern-Kind-Team 60 Euro, für jedes weitere Kind 20 Euro.

Die Teilnahme wird online angemeldet, wo auch weitere Termine zu finden sind.