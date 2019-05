× Erweitern SupaModo

Der deutsch-kenianische Film erzählt von der Kraft der Fantasie und einem ungewöhnlichen Weg des Abschiednehmens.

Die neunjährige Jo liebt Actionfilme über alles. Wie gerne wäre sie eine richtige Superheldin mit Superkräften wie die in den Filmen, die der Filmvorführer Mighty Mike den Kindern im Krankenhaus näherbringt. So! Dann könnte sie fliegen, Menschen vor den Bösen retten und selbst ihre Krebserkrankung könnte ihr nichts anhaben. Doch Jo ist unheilbar krank. Und als die Ärzte nicht mehr helfen können, holt ihre Mutter sie nach Hause ins Dorf. Dort soll Jo nach Meinung ihrer Mutter jedoch am besten im Bett bleiben. Doch Jos große Schwester Mwix ermutigt Jo, an magische Kräfte zu glauben und nimmt sie heimlich mit ins Dorf. Mit Hilfe einiger Freunde inszeniert Mwix Situationen, in denen Jo als Supa Modo den Menschen zu Hilfe eilen muss und filmt sie dabei. Bald nimmt das ganze Dorf an den Dreharbeiten teil, um Jo ihren sehnlichsten Wunsch zu erfüllen: Ein Film mit ihr in der Hauptrolle – natürlich als Superheldin!

Ausgezeichnet mit dem Europäischen Kinderfilmpreis 2019 erzählt Supa Modo von der Kraft der Fantasie und einem ungewöhnlichen Weg des Abschiedsnehmens – zutiefst berührend und voller Lebensfreude.

Kenia/Deutschland 2018, Regie: Likarion Wainaina, mit Stycie Waweru, Marianne Nungo, Nyawara Ndambia, 74 Min., deutsche Fassung, empfohlen ab 8 Jahren

Der Eintritt kostet 3 Euro für Kinder und 6 für Erwachsene.