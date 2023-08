× Erweitern © Nintendo / Universal Studios Der Super Mario Bros. Film

Im Film werden die Brüder Mario und Luigi bei ihren Klempnerarbeiten in Brooklyn plötzlich in eine mysteriöse Röhre gesaugt und in eine magische andere Welt katapultiert. Als Mario und Luigi getrennt werden, begibt sich der Klempner mithilfe von Pilz-Königreichbewohner Toad und Prinzessin Peach, der willensstarken Herrscherin des Pilz-Königreiches, auf die Reise durch ein gigantisches Labyrinth und begegnet so manchem Hindernis.

Der Eintritt zum Familienkino kostet ab 4 Euro.

Animation, USA 2023, Regie: Aaron Horvath, Michael Jelenic, 92 Min.