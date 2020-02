Am meisten interessiert es ihn, wie das mit der Liebe geht und dem ersten Mal. Doch ihm bleibt wenig Zeit, denn er ist schwerkrank. Die Krebsdiagnose macht vor allem seinen besorgten Eltern zu schaffen. Sie versuchen, Donald zu verstehen. Doch Donald flüchtet sich zunehmend in seine Comicwelten und lässt seinen Superhero «Miracle Man» all das im Turbotempo durchleben, wonach Donald sich so sehr sehnt: ein aufregendes Leben mit reichlich Sexappeal und übermächtigen Kräften, die jedes Mädchen dahinschmelzen lassen. McCarten zeichnet mit Donald Delpe die herzzerreißende Geschichte eines Jugendlichen, der zwischen der bitteren Wirklichkeit eines zunehmend schwächelnden Körpers und dem überhöhten Wunsch nach Superheldenkräften ohnmächtig durch die letzten Monate seines Lebens taumelt.