Superkräfte mit Köpfchen

Wie gerne hätte Lev Superkräfte, doch sein Leben gleicht alles anderem als dem eines Superhelden. Seit einem Sprung von der Garage ist er gehbehindert und seine übervorsichtigen Eltern wollen verhindern, dass ihm noch einmal etwas passiert. Daher lassen sie ihn nicht aus den Augen und gehen bei allen Dingen auf Nummer sicher, was Lev total nervt. Sein Leben fühlt sich langweilig und fremdbestimmt an.

Seine einzige Flucht ist ein Videospiel, in dem er selbst ein Held sein kann. Als er erfährt, dass sein Superhelden-Idol Healix auf der diesjährigen Comic-Messe erscheinen soll, möchte er mit seinem besten Freund Ravi sofort hin, doch seinen Eltern sind mal wieder dagegen. Zum Glück taucht plötzlich seine schräge Großmutter auf und wirbelt das Familienleben gehörig durcheinander. Gemeinsam machen sich die beiden auf den Weg zur Comic Con – ganz egal, was seine Eltern sagen. Doch kann Healix ihn wirklich heilen? Oder stecken in Lev ganz eigene Superkräfte?

Abenteuerfilm, NL 2024, Regie: Dylan Haegens, mit Finn Vogels, Elise Schaap, Bas Hoeflaak, 92 Min., empfohlen ab 8 Jahren