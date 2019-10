Susi und Strolch

Das Ehepaar Darling verwöhnt die Cocker-Spaniel-Dame Susi, bis das Ehepaar in den Urlaub fährt und Tante Clara zu Besuch kommt, um auf Susi und das Baby aufzupassen. Im Schlepptau hat sie ihren beiden Siam-Katzen. Da die Katzen Susi nichts gönnen, sorgen sie dafür, dass Susi einen Maulkorb verpasst bekommt und in der Hundehütte übernachten muss. Susi läuft weg und macht Bekanntschaft mit dem Streuner Strolch, der ihr in ihrer Notlage helfen will.

Zeichentrick, USA 1955, Regie: Clyde Geronimi, Wilfred Jackson, Hamilton Luske, 78 Min., ab 5 Jahre