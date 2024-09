Tabaluga und Lilli

× Erweitern © Whynot Events Tabaluga oder die Reise zur Vernunft

Das Familien-Musical für Publikum ab 4 Jahren über das aufgeweckte Drachenkind, das die Welt beschützen muss, kommt nach Bremen!

Nachdem Tabaluga im ersten Teil die Vernunft gefunden hat, begibt er sich erneut auf eine phantastische Reise: Der schreckliche Schneemann Arktos will die Welt mit Eis überziehen. Um dies zu verhindern, muss Tabaluga das Wahre Feuer finden, denn nur so kann er Arktos aufhalten und die Welt retten. Mit tatkräftiger Unterstützung eines Magiers stellt sich das Drachenkind zahlreichen Abenteuern und Gefahren. Hierbei trifft er auf Lilli, die nur eine Aufgabe hat. Sie soll Tabaluga von seiner Suche nach dem Feuer ablenken. Er verliebt sich in sie und entdeckt eine große und schöne Macht...

Die bekannten Hits, unter anderem von Peter Maffay, treffen auf liebevolle Kostüme und innovative Bühnenbilder.

Tickets gibt es für Kinder ab 23 Euro und für Erwachsene ab 30,50 Euro online.