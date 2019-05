Tach der Fans

Foto: Werder Bremen Tag der Fans, Werder Bremen

Moin Werder-Fans! Endlich ist es wieder soweit. Bei dem traditionellen Fest rund um das Weser-Stadion wartet auch in diesem Jahr wieder ein bunter Mix an unterschiedlichen Programmpunkten. Wer Eggestein, Klaassen und Co. hautnah erleben will, sollte diesen Termin auf keinen Fall verpassen, denn die Profis werden sich im Rahmen des Events unter die Besucher mischen. Als großer Höhepunkt wird auch in diesem Jahr wieder ein Testspiel ausgetragen.

Er ist ein absoluter Pflichttermin für alle Werder-Begeisterten: der "Tag der Fans" im Weser-Stadion. Auch in diesem Jahr werden wieder tausende Werder-Fans nach Bremen pilgern, um mit ihren Stars auf Tuchfühlung zu gehen. Ob Mannschafts-Präsentation, Autogrammstunde Showtraining oder das abwechslungsreiche Rahmenprogramm - der "Tag der Fans" lässt das grün-weiße Fanherz höher schlagen.

Jedes Jahr einer der Höhepunkte für die Fans: Die Autogrammstunde der Werder-Stars. Der Besuch ist kostenfrei.