Tafiti – ab durch die Wüste

In der afrikanischen Savanne lebt das Erdmännchen Tafiti mit seiner Familie. Großvater Opapa warnt ihn ständig vor den Gefahren der Welt und besteht darauf, dass Erdmännchen unter sich bleiben. Der neugierige Tafiti möchte davon nichts hören. Als er das tollpatschige Pinselohrschwein Pinsel trifft, verändert sich alles und seine ganze Welt wird auf den Kopf gestellt.

Der Eintrittspreis beträgt für Kinder 3 Euro und für Erwachsene 6 Euro.

Animation, D 2025, Regie: Nina Wels, 90 Min., empfohlen ab 6 Jahren