Tafiti – ab durch die Wüste

City 46 Kommunalkino Birkenstr. 1, 28195 Bremen

In der afrikanischen Savanne lebt das Erdmännchen Tafiti mit seiner Familie. Großvater Opapa warnt ihn ständig vor den Gefahren der Welt und besteht darauf, dass Erdmännchen unter sich bleiben. Der neugierige Tafiti möchte davon nichts hören. Als er das tollpatschige Pinselohrschwein Pinsel trifft, verändert sich alles und seine ganze Welt wird auf den Kopf gestellt.

Der Eintrittspreis beträgt für Kinder 3 Euro und für Erwachsene 6 Euro.

Hier geht's zum Kinderzeit-Filmtipp.

Animation, D 2025, Regie: Nina Wels, 90 Min., empfohlen ab 6 Jahren

Info

City 46 Kommunalkino Birkenstr. 1, 28195 Bremen
Filme
Google Kalender - Tafiti – ab durch die Wüste - 2025-11-01 15:00:00 Google Yahoo Kalender - Tafiti – ab durch die Wüste - 2025-11-01 15:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Tafiti – ab durch die Wüste - 2025-11-01 15:00:00 Outlook iCalendar - Tafiti – ab durch die Wüste - 2025-11-01 15:00:00 ical
Google Kalender - Tafiti – ab durch die Wüste - 2025-11-02 15:00:00 Google Yahoo Kalender - Tafiti – ab durch die Wüste - 2025-11-02 15:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Tafiti – ab durch die Wüste - 2025-11-02 15:00:00 Outlook iCalendar - Tafiti – ab durch die Wüste - 2025-11-02 15:00:00 ical
Google Kalender - Tafiti – ab durch die Wüste - 2025-11-08 15:30:00 Google Yahoo Kalender - Tafiti – ab durch die Wüste - 2025-11-08 15:30:00 Yahoo Outlook Kalender - Tafiti – ab durch die Wüste - 2025-11-08 15:30:00 Outlook iCalendar - Tafiti – ab durch die Wüste - 2025-11-08 15:30:00 ical
Google Kalender - Tafiti – ab durch die Wüste - 2025-11-09 15:30:00 Google Yahoo Kalender - Tafiti – ab durch die Wüste - 2025-11-09 15:30:00 Yahoo Outlook Kalender - Tafiti – ab durch die Wüste - 2025-11-09 15:30:00 Outlook iCalendar - Tafiti – ab durch die Wüste - 2025-11-09 15:30:00 ical