Wildpark Schwarze Berge Tag der Biene

Von Mai bis August dreht sich an jedem ersten Sonntag im Monat alles um die kleinen Bestäuber. Besucher erfahren auf der Streuobstwiese im Wildpark Schwarze Berge spannende Hintergrundinformationen rund um die Biene und den Honig. An einem Schaukasten wird das Leben der Bienen aus nächster Nähe erklärt. Außerdem besteht die Möglichkeit, einen Blick in die Schaubeute der Imker zu werfen und alle Fragen über die gelb-schwarz gestreiften Blütenbestäuber zu stellen. Je nach Bienenwetterlage werden tolle Mitmachaktionen auf der Streuobstwiese angeboten.

Der Eintritt kostet für Kinder 9, für Erwachsene 11 Euro.