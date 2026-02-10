Bürgerfest zum Tag der Deutschen Einheit

× Erweitern © wfb/Carina Tank Bremen, Marktplatz

Drei Tage, ein riesiges Fest: Vom 2. bis 4. Oktober 2026 richtet Bremen unter dem Motto „Viele Stärken – ein Land“ die zentralen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit aus. Mehr als 400.000 Gäste werden an diesen drei Tagen zu Events an der Weser erwartet, die die Innenstadt in eine farbenfrohe Entdeckungsreise für die ganze Familie verwandeln.

Von den Sternen bis ans Meeresufer

× Erweitern © wfb/Carina Tank Bremen, Schlachte

Das Bürgerfest erstreckt sich über die gesamte City: vom historischen Marktplatz über die Weserpromenade Schlachte und den Osterdeich bis hinein ins Weserstadion. Langeweile? Ausgeschlossen.

Flanieren auf der Ländermeile: Am Osterdeich reist ihr an einem Nachmittag einmal von der Nordsee bis zu den Alpen. Jedes Bundesland zeigt seine Besonderheiten – kulinarische Spezialitäten inklusive.

Staunen auf der Blaulichtmeile: Was blinkt, tatütata macht und fasziniert, steht ebenfalls am Osterdeich bereit. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienste zeigen ihre Einsatzfahrzeuge aus nächster Nähe – ein absolutes Highlight für Kinder.

Demokratie hautnah: Bundestag, Bundesrat, Bundesregierung und das Bundesverfassungsgericht gewähren am Weserstadion spannende Einblicke in ihre Arbeit und machen Politik greifbar.

Die zehn „Bremenwelten“: In der Welt der Luft- und Raumfahrt rund um die Liebfrauenkirche am Rathaus greifen kleine und große Forscher:innen nach den Sternen, während die Welt der Wissenschaft im ehemaligen Kaufhof-Gebäude in die Tiefen der Ozeane abtaucht und zum Experimentieren einlädt. Wer sehen will, was die Bremer Zivilgesellschaft auf die Beine stellt, schlendert durch die Welt „Bremenstark“ in den Wallanlagen.

In der Bremenwelt „Sport und Familie“ erwartet Kinder und Eltern ein abwechslungsreiches Programm, während Kulturinteressierte rund um das Theater Bremen und die Kunsthalle auf ihre Kosten kommen.

Neben dem Bürgerfest finden am 3. Oktober die offiziellen protokollarischen Veranstaltungen zum Tag der Deutschen Einheit statt. Zu den geladenen Gästen gehören unter anderem der Bundespräsident, Vertreterinnen und Vertreter von Bundesrat, Bundestag, Bundesregierung und Bundesverfassungsgericht sowie die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder. Auf dem Programm stehen ein ökumenischer Festgottesdienst im St.-Petri-Dom sowie der Festakt im Konzerthaus „Die Glocke“.

Musik, Show und Stadion-Atmosphäre

× Erweitern © wfb/Carina Tank Bremen, Weserstadion

Auf etlichen Bühnen im gesamten Festgebiet wechseln sich Konzerte, Theateraufführungen und Talks ab. Die beiden großen Hauptbühnen stehen auf dem Domshof und mitten im Weserstadion, dazu entsteht am Weserufer bis hin zur Schlachte eine Kulisse, die man nicht alle Tage erlebt. Am Abend des 3. Oktobers gibt es entlang der Weser – vom Martinianleger bis zur Weserburg – eine stimmungsvolle Abendinszenierung zu erleben.

ÖPNV ganz ohne Ticket

Vom 2. Oktober, 14 Uhr, bis zum 4. Oktober um Mitternacht fahren alle kostenlos im gesamten VBN-Gebiet mit Bus und Bahn zum Bürgerfest nach Bremen. Von Augustfehn und Zeven, von Lemförde und Nordholz – kostenlos, klimafreundlich, stressfrei.

Öffnungszeiten auf einen Blick

Freitag, 2. Oktober: Start um 16:00 Uhr, Programm bis 24:00 Uhr.

Start um 16:00 Uhr, Programm bis 24:00 Uhr. Samstag, 3. Oktober: Von 10:00 Uhr morgens bis 24:00 Uhr nachts wird durchgefeiert.

Von 10:00 Uhr morgens bis 24:00 Uhr nachts wird durchgefeiert. Sonntag, 4. Oktober: Ausklang von 10:00 Uhr bis ca. 22:00 Uhr.

Packt die Kinder ein, bringt Hunger auf neue Eindrücke (und regionale Leckereien) mit und feiert mit: Bremen freut sich auf euch!