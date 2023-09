Tag der Familienaufstellung

× Erweitern © Stark mit Herz und Verstand Familienaufstellung

Jeder Mensch ist in seinem Familiensystem verstrickt und übernimmt alte Muster aus dem Familiensystem. Diese Muster sind den meisten Menschen nicht bewusst.

In einer Familienaufstellung haben Eltern die Möglichkeit zu erfahren, was ihr Kind wirklich bewegt, warum es sich so auslebt, wie es dies gerade tut und wie sie es am idealsten in der Entwicklung seiner emotionalen Persönlichkeit unterstützen können.

Für sich selbst haben Eltern die Möglichkeit, wieder in Verbindung bzw. Frieden mit ihren Eltern zu gehen und sich mit ihrer Vergangenheit auszusöhnen.

Das lässt Beziehungen zu den eigenen Kindern leichter gelingen, entspannt ganze Familiensituationen und führt zu einem achtsamen und harmonischen Miteinander. Das Familienstellen ist gerade für Eltern von pubertierenden Kindern sehr hilfreich.

Die Teilnahme kostet 130 Euro für Aufstellende, 100 Euro für Stellvertretende. Die Anmeldung erfolgt telefonisch oder online.