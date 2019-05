Wilhelmshaven feiert den Tag der Niedersachsen. Rund um den Großen Hafen und im Innenstadtbereich präsentieren sich auf verschiedenen Bühnen und Themenmeilen zahlreiche Vereine, Verbände und Organisationen Niedersachsens mit einem facettenreichen Programm. Die Besucher können hinter die Kulissen imposanter Großsegler und Traditionsschiffe schauen oder bei einem Segeltörn selbst zum Crewmitglied werden. Eine vielfältige kulinarische Versorgung und das abwechslungsreiche Bühnenprogramm der großen und kleinen Radiosender Niedersachsens machen Lust auf ein spannendes, buntes und fröhliches Wochenende. Auch ein Besuch im Küstenmuseum Wilhelmshaven darf dabei natürlich nicht fehlen. Das Museum ist am 14. Juni von 11 - 20 Uhr, am 15. Juni von 10 bis 20 Uhr und am 16. Juni von 11 bis 18 Uhr zu besichtigen. Auf die Besucher wartet ein großes Gewinnspiel, der Eintritt ist an diesen drei Tagen frei.