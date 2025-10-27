Tag der offenen Kindertagespflege

bis

PiB – Pflegekinder in Bremen Bahnhofstr. 28-31, 28195 Bremen

Interessierte Eltern können sich heute umfassend über die Kindertagespflege in Bremen informieren und mithilfe von PiB-Fachberaterinnen direkt einen Betreuungsplatz für U3-Kinder beantragen.

Die Beraterinnen geben 

  • Informationen zur Kindertagespflege in Bremen für Kinder unter 3 Jahren
  • Individuelle Beratung zu persönlichen Betreuungswünschen – auch für ältere Kinder
  • Passgenaue Vermittlung freier Betreuungsplätze
  • Unterstützung bei der Anmeldung (Bitte dazu Kinder-ID und persönliche Zugangsdaten fürs Kitaportal mitbringen)

Eltern können einfach vorbeikommen – gerne auch mit ihren Kindern – und sich persönlich beraten lassen. Der PiB-Fachdienst für Kindertagespflege steht den ganzen Tag über mit Rat und Tat zur Seite und freut sich, noch ausreichend Plätze für Unterdreijährige zur Verfügung stellen zu können. 

Weitere Informationen auf www.pib-bremen.de.

Info

PiB – Pflegekinder in Bremen Bahnhofstr. 28-31, 28195 Bremen
Eltern
0421-958820777
bis
