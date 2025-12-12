Tag der offenen Kindertagespflege

Expand © PiB Pflegekinder in Bremen

Eltern, die einen Betreuungsplatz für ihr Kleinkind suchen – oder bisher noch gar nicht darüber nachgedacht haben –, bekommen im Januar die perfekte Gelegenheit, sich in Ruhe und gut informiert umzuschauen.

Aktuell stehen in der Kindertagespflege viele freie Plätze zur Verfügung. Deshalb lädt PiB zum Tag der offenen Tür ein. An den Standorten in Bremen-Mitte sowie im neuen PiB-Büro in Bremen-Vegesack können Familien ohne Zeitdruck herausfinden, welcher Platz am besten zu ihrem Kind passt.

Kindertagespflege: ideal für unter Dreijährige

Die Kindertagespflege bietet beste Bedingungen für die Jüngsten: kleine Gruppen, eine feste Bezugsperson und individuelle Förderung. Beim Tag der offenen Tür erhalten Eltern und Alleinerziehende alle wichtigen Informationen aus erster Hand – und vor allem eine beruhigende Nachricht: In ganz Bremen sind weiterhin viele Betreuungsplätze sofort verfügbar.

Eltern sind herzlich eingeladen, einfach vorbeizukommen und sich beraten zu lassen.

Weitere Informationen auf www.pib-bremen.de.