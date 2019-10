Tag der offenen Kindertagespflege

pib Kinder betreuen- Beruf und Familie flexibel vereinbaren

In fünf Stadtteilen laden Kindertagespflegepersonen und Fachkräfte von PiB - Pflegekinder in Bremen Eltern und Interessierte zum Schnuppern in ihre Räume und Arbeit ein.

In Burglesum, Hastedt, Huchting, der Neustadt und Walle gibt es zwischen 14 und 16 Uhr wertvolle Einblicke und Informationen rund um die Betreuung kleiner Kinder in der Kindertagespflege. In diesem Jahr wird gleichzeitig der 10. Geburtstag der externen Kindertagespflege gefeiert, die auf inzwischen 22 Pflegestellen mit insgesamt über 200 betreuten Kinder gewachsen ist. Interessenten können auch jeden Donnerstag um 16 Uhr an einer Elterninformationsveranstaltung im PiB-Büro in der Bahnhofstraße teilnehmen.

Weitere Informationen unter www.pib-bremen.de.