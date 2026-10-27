Tag der offenen Tür

Auf der Suche nach einer herzlichen, familiären Krippe im Viertel? Der Elternverein betreut eine kleine Gruppe von acht Kindern im Alter von 1 bis 3 Jahren betreut.

Für das kommende Kita-Jahr sind voraussichtlich vier Plätze neu zu vergeben – eine gute Gelegenheit für Familien, die Wert auf persönliche Betreuung, kurze Wege und eine aktive Elterngemeinschaft legen.

Interessierte Eltern haben an diesem Nachmittag die Möglichkeit, das Betreuungsteam, die Räumlichkeiten und das Konzept des Elternvereins kennenzulernen.

Für die bessere Planung wird um eine kurze Anmeldung per E-Mail an diekurzen28203@gmail.com gebeten. Vorab-Einblicke gibt es online auf diekurzen-bremen.de.