Tag der offenen Tür bei den Wurzelkindern. Hier erhält jeder Interessent einen Einblick in den Tagesablauf der Wurzelkinder, lernt die Räumlichkeiten kennen und darf in Gesprächen mit dem Team seine Fragen stellen.

Die Krabbelgruppe Wurzelkinder, das sind neun fröhliche Kinder, alle zwischen einem und drei Jahren alt, und natürlich die Eltern der Kinder. Und natürlich das pädagogische Team. Bei uns haben die Kinder täglich zwischen 07:30 und 15:30 die Möglichkeit, gemeinsam mit anderen Kindern und mindestens zwei pädagogischen Fachkräften, die Welt zu entdecken, zu spielen und ihre Persönlichkeit zu entwickeln. Die Eltern können die Zeit ihrer Kinder bei den Wurzelkindern aktiv mitgestalten und nehmen an der Arbeit unseres Elternvereins teil. Zum Beispiel durch die Übernahme verschiedener Ämter oder Elterndiensten. Unsere Krabbelgruppe ist ein Verein, in dem das pädagogische Personal sowie die Eltern gleichermaßen für den organisatorischen Ablauf verantwortlich sind. Die Eltern verpflichten sich, bestimmte Aufgabenbereiche zu übernehmen. Die Bereitschaft dazu ist Bedingung für die Aufnahme in den Verein. Der Wurzelkinder e.V. ist Mitglied im Verbund Bremer Kindergruppen.