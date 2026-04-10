Tag der offenen Tür

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Kinder können sich Kinder-Tattoos machen lassen, am Bobby-Car-Rennen teilnehmen, Buttons erstellen, in die Erste Hilfe hineinschnuppern und einen Rettungswagen besichtigen. Außerdem gibt es eine Hüpfburg.

Alle Angebote sind kostenlos.