Tag der offenen Tür

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ASJ Bremen-Mitte/Nord Bremerhavener Str. 155, 28217 Bremen

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Tag der offenen Tür beim ASB

© Arbeiter-Samariter-Bund Landesverband Bremen e.V.

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Kinder können sich Kinder-Tattoos machen lassen, am Bobby-Car-Rennen teilnehmen, Buttons erstellen, in die Erste Hilfe hineinschnuppern und einen Rettungswagen besichtigen. Außerdem gibt es eine Hüpfburg.

Alle Angebote sind kostenlos.

Info

ASJ Bremen-Mitte/Nord Bremerhavener Str. 155, 28217 Bremen
Dies & Das, Kostenfrei
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