Tag der offenen Tür

Am Sonntag lädt die Bioland-Backstube Familien dazu ein, das traditionelle Handwerk aus nächster Nähe kennenzulernen. Bei Führungen durch die Backstube oder beim Live-Backen erfahren die Besucher:innen nicht nur, was alles für ein gutes Brot oder einen leckeren Kuchen benötigt wird, sondern können die frischen Produkte auch vor Ort bei einer Tasse Kaffee probieren. Das Besondere: Alle Produkte sind weizenfrei und Brote sowie Brötchen ohne Zuckerzusatz.

Der Tag wird durch ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit Live-Musik und Mitmachaktionen für Kinder abgerundet.