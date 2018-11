Tag der offenen Tür bei Familien in Findorff (fif) in der Magdeburger 17, Herbststraße 90, 92, 99 und in der Theodor-Heuss-Allee 21-23. Interessierte Eltern sind herzlich eingeladen, die Räumlichkeiten zu besichtigen, Fragen zum Anmeldeverfahren zu stellen und sich über das Konzept zu informieren.

Das fif bietet in zehn Kita-Gruppen und einem Spielkreis an sechs Standorten rund 100 Betreuungsplätze für Kinder von ein bis zwölf Jahren. Damit ist es eine der größten Kitas in Findorff. Die 24 Mitarbeiterinnen der Kita sind ausgebildete Fachkräfte, die sich an den Bedürfnissen der Kinder und Eltern orientieren und ein offenes, positives Miteinander pflegen.