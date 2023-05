Tag der offenen Tür

Heute haben alle die Gelegenheit, einen Einblick in die vielseitigen Projekte und Bereiche des Bürgerzentrums zu bekommen – und auch die neuen Kolleg:innen im Haus kennenzulernen. Dazu werden Workshops und Vorträge zu verschiedenen Bereichen und Themen angeboten. Ziel der Veranstaltung ist es, Synergien zu anderen Projekten und Einrichtungen im Stadtteil zu entdecken und zu erarbeiten.

Darüber hinaus können Kinder und Jugendliche in alle Angebote des Bürgerzentrums reinzuschnuppern, wie zum Beispiel Sportangebote wie Tanzen, Tischtennis, Billard, Dart. Wer sich für Musik und Singen interessiert, hat die Möglichkeit, zusammen mit einem Tonstudiomeister ins Tonstudio zu gehen. Bastler:innen werden ihre Freude am Kreativangebot haben.

Außerdem bietet das ESF-geförderte Projekt „Face to Face- Upcycling-Laden“ eine Mitmachaktion an. Unter fachkundiger Anleitung der Mitarbeiter:innen des Projektes sind Besucher:innen eingeladen, ein Stück eines Wandteppichs nach dem Prinzip des Lumbung zu nähen. 20 Teppichstücke werden am Ende zu einem großen Wandteppich zusammengefügt. Der Erlös durch den Verkauf des Wandteppichs kommt bedürftigen Anwohner:innen in der Vahr zugute.

Das Programm im Überblick:

10 und 11 Uhr: Führung durch die Angebote

10 - 14 Uhr: Lumbung im Saal

12 - 13 Uhr: Coming together und Mittagssuppe

14 - 15.30 Uhr: Workshop „VAHRvision“

15:30 Uhr: Kaffee und Kuchen

16 - 17:30 Uhr: Bühnenprogramm im Einkaufszentrum Berliner Freiheit: Modenschau – face 2 face Upcycling-Atelier, Tanz – The Next Generation

17 Uhr: Abschluss