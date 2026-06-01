30 Jahre Kinderbewegungszentrum

× Erweitern © Bremen 1860 Kinderbewegungszentrum

Das KBZ des Sportvereins Bremen 1860 feiert Jubiläum und lädt Mitglieder, Kinder und Familien zum Tag der offenen Tür ein, an dem die Krabbel- und Bewegungsangebote für Kinder bis 10 Jahre ausprobiert werden können.

Neben Einblicken in das pädagogische Konzept stehen vor allem das gemeinsame Bewegen, Erleben und Ausprobieren im Mittelpunkt. Seit 1996 begleitet das Kinderbewegungszentrum Bremen 1860 Kinder und Familien mit vielfältigen Bewegungsangeboten – von den ersten Bewegungserfahrungen im Krabbelalter bis hin zu altersgerechten Bewegungsformaten für Kinder. Ziel ist es, Freude an Bewegung zu fördern und Begegnungen ohne Leistungsdruck zu ermöglichen.

Der Tag der offenen Tür richtet sich ausdrücklich auch an Familien, die das Angebot bisher noch nicht kennen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich und die Teilnahme ist kostenfrei.