Tag der offenen Tür

Die KinderHäuser in Hastedt sind nach mehr als vier Jahrzehnten als Elternverein in 2024 sie zur gemeinnützigen ScolaNova gGmbH als Träger gewechselt, die inzwischen neben Hastedt auch Einrichtungen in Blumenthal, Schwachhausen und Oberneuland betreibt.

Für einen persönlichen Eindruck öffnen die Kinderhäuser in der „Kleinen und Großen Dölve“ ihre Türen und informieren über freie Betreuungsplätze für das Kitajahr 2026/27.

Das Kinderhaus Dölvesstraße betreut in einer alten Kaufmannsvilla zwei Kindergartengruppen mit 20 und 15 Kindern. Das Haus liegt inmitten eines zum Spielplatz umgebauten Gartens. Die gemeinsame Bewegungshalle ist in der Kleinen Dölve. Das Kinderhaus Kleine Dölve befindet sich direkt hinter dem Haupthaus im Souterrain des Gebäudekomplexes. Diese Nähe beider Häuser bietet den Gruppen die Möglichkeit, bei gemeinsamen Projekten häuserübergreifend zu arbeiten. Das ebenerdige Haus bietet Platz für eine Krippengruppe mit 10 Kindern, eine altersgemischte Gruppe mit 15 Kindern und eine Kindergartengruppe mit 20 Kindern. Den hügeligen Außenbereich nutzen die drei Gruppen gemeinsam als Spielplatz.