Tag der offenen Tür

Die KinderHäuser in Hastedt sind nach mehr als vier Jahrzehnten als Elternverein in 2024 sie zur gemeinnützigen ScolaNova gGmbH als Träger gewechselt, die inzwischen neben Hastedt auch je eine Einrichtung in Blumenthal, Schwachhausen und Oberneuland betreibt.

Für einen persönlichen Eindruck öffnet auch das Kinderhaus in Hastedt seine Türen und informiert über freie Betreuungsplätze für das Kitajahr 2026/27.

Die Räumlichkeiten des Kinderhauses Am Rosenberg befinden sich im Parterrebereich des rechten Flügels des Seniorenwohnparks Am Rosenberg (Am Rosenberg 33A). Die beiden Krippengruppen mit je 10 Kindern verfügen jeweils über einen Gruppenraum, einen Differenzierungsraum und einen integrierten Sanitärbereich. Weiterhin gibt es einen kombinierten Koch- und Personalbereich. Das KinderHaus am Rosenberg verfügt über ein großes Außengelände mit kleinkindgerechter, attraktiver Ausstattung. Zu bestimmten Projektzeiten besuchen die Kinder begleitet von ihren Pädagog*innen die Senior*innen und singen gemeinsam.