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Wie funktioniert Künstliche Intelligenz? Was erforschen Wissenschaftler:innen in der Tiefsee? Und welche Ideen können helfen, den Klimawandel zu bewältigen? Antworten auf diese und viele weitere Fragen gibt es beim Tag der Wissenschaft auf dem Bremer Domshof.

Familien erwartet ein abwechslungsreicher Nachmittag und Abend mit spannenden Einblicken in aktuelle Forschungsprojekte, Mitmach-Aktionen für Groß und Klein sowie direkten Gesprächen mit Forschenden. Auf dem Programm stehen Vorträge zu Raumfahrt, Gesundheit, Digitalisierung, Klimawandel und KI. Dazu kommen Klangexperimente, Quizformate, Musik und ein Startup-Pitch.

Der Tag der Wissenschaft ist Teil von Open Space, dem sommerlichen Kulturfestival in der Innenstadt. Von Juni bis August verwandelt sich der Domshof in eine offene Bühne für Kultur, Begegnung und neue Ideen – mit Konzerten, Tanz, Familienangeboten und besonderen Aktionstagen. Der Wissenschaftstag zeigt dabei, wie spannend Forschung sein kann, wenn man sie nicht nur erklärt bekommt, sondern selbst erleben darf.

Kostenfrei.