Die deutsche Frauenfußballnationalmannschaft bringt ganz Europa zum Jubeln und dem Sport eine ganz neue, riesige Fangemeinschaft. Klar, dass jetzt auch viele Mädchen in die Stollenschuhe schlüpfen und Tricks und Kicks am runden Leder lernen wollen. Der jährliche Tag des Mädchenfußballs ist die perfekte Gelegenheit, in den einstigen Männersport reinzuschnuppern, und den Jungs zu zeigen, was ein Hackentrick ist.

Dazu lädt der Bremer Fußball-Verband (BFV) zu einem großen Fußballfest auf der Sportanlage ein, wo sich nicht nur die Vereine des BFV präsentieren. Neben einem Fußballturnier, kurzen Trainingseinheiten mit dem DFB-Mobil und Landesauswahltrainerinnen, kommt auch der Spaß nicht zu kurz.

Zuckerwattemaschine und Spiel- und Spaßstationen, mit Fangesängen, Torwandschießen, Bälle hochhalten und mehr sollen angeboten werden. Besonders Familien mit Mädchen, die bisher noch nicht in einem Verein aktiv sind, sind eingeladen die Sportart Fußball ganz ungezwungen kennenzulernen und erste Erfahrungen mit dem Ball am Fuß zu sammeln. Aber auch alle anderen Fußballfans sind herzlich eingeladen, mitzufeiern.