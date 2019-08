× Erweitern © Bachmann Museum Bremervörde Tag des offenen Denkmals

An diesem Tag stehen deutschlandweit besondere historische Gebäude im Mittelpunkt. In zwei Führungen um 14 und 15:30 entdecken die Besucher die wechselvolle Geschichte des denkmalgeschützten Museumsgebäudes. Es ist das älteste Gebäude von Bremervörde und wurde vor mehr als 400 Jahren als Teil der damals größten Schlossanlage des Elbe-Weser-Dreiecks errichtet. Der Eintritt ins Museum und die Teilnahme an den Führungen ist kostenlos.