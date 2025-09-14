Tag des offenen Denkmals und Flethfest

× Erweitern © Buxtehude Museum Flethfest - Fachwerkhaus gestalten

Heute stehen deutschlandweit besondere historische Gebäude im Mittelpunkt. Eintritt und Angebote sind im Buxtehude Museum daher heute kostenlos. Es werden um 14 und 15 Uhr Kurzführungen durch das Alte Heimatmuseum angeboten (hierfür bitte per E-Mail anmelden). Des Weiteren lädt die Pop-up-Ausstellung „150 Jahre Hochschule Buxtehude I 20 Jahre hochschule21“ zur einer Entdeckungstour ein.

Parallel findet das Flethfest statt. Unter dem Motto "Alles unter Dach und Fach" können Kinder von 11 bis 14 Uhr aus Eisstielen und mit kleinen Ziegelstempeln auf Karton ein Fachwerkhaus im Stil der historischen Häuser der Stadt Buxtehude gestalten.