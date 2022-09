Tag des offenen Denkmals: Dorfgeschichten

× Erweitern © ALB Museumsdorf Cloppenburg

Die Museumspädagogik lädt dazu ein, mit Gänsekiel und Tintenfass den früheren Beruf des Schreibmeisters kennen zu lernen. Kinder können sich ein Schreibgerät aus einer Gänsefeder anfertigen und mit Feder und Tinte deutsche Frakturschrift üben.

Lebendiges Handwerk gibt es außerdem zu erleben: Die Backhäuser und die Töpferei sind in Betrieb und der Drechsler zeigt vor Ort seine Arbeit. Passend zum Motto des Denkmaltages "Kultur-Spur. Ein Fall für den Denkmalschutz" geht es im Vortrag auf Spurensuche durch Deutschlands ältestes Dorfmuseum, das in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag feiert.

Welche Spuren haben die Erbauer und Erbauerinnen und die ehemaligen Bewohnerinnen und Bewohner an und in den historischen Museumshäusern hinterlassen? Was für Spuren gehen auf die Museumsmacher und Museumsgäste zurück? Und welche Spuren lassen sich an den alten Standorten der ins Museumsdorf versetzten Häuser finden?

Zum Tag des offenen Denkmals haben alle Besucher:innen freien Eintritt, die Teilnahme an der Führung kostet 4 Euro. Person. Anmeldungen unter Tel. 04471 – 94 84-40 oder an fuehrungen@museumsdorf.de.Treffpunkt ist an der Museumskasse.