Tag des offenen Denkmals

Bei den Führungen über das Gelände und in den denkmalgeschützten Gebäuden erfahren die Museumsgäste mehr über das Landleben in den 1930er Jahren und der Arbeit auf dem Museumsbauernhof heute. Kinder können sich auf eine Mitmachaktion freuen. Leckeren Kuchen und frischen Kaffee gibt es in Elieses Hofcafé.

Der Eintritt ist frei.