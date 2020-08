© Natureum Niederelbe Tag des Pferdes

Pferdesportlerïnnen und Freizeitreiterïnnen präsentieren ein vielseitiges Showprogramm. Vom Shetlandpony bis zum Kaltblüter, vom Haflinger bis zum Hannoveraner zeigen die Vierbeiner Freiarbeit, Zirkuslektionen, Quadrillen, Voltigieren und Westernreiten. Die Besucherïnnen erhalten seltene Einblicke in das Holzrücken mit Pferd und in das Reiten im Damensattel. Neu ist die Disziplin „Working Equitation“, die allerdings auf den alten europäischen Arbeitsreitweisen basiert. Und auch in der modernen Welt bleibt das Pferd als Arbeitstier erhalten, zum Beispiel im Einsatz in der Reiterstaffel des Roten Kreuz oder als „Therapeut“ in der Hippotherapie.

Der Eintritt kostet für Erwachsene 4 Euro und für Kinder 2,50 Euro.