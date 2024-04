Tag des Stellmachers

Zum Start in die Saison dreht sich heute alles um den traditionellen Handwerksberuf. In der historischen Werkstatt führen ehrenamtliche Stellmacher stellen an fast 100 Jahre alten Maschinen Stellmacherarbeiten vor. Wie aus Wolle Fäden entstehen, zeigen die Spinnereien aus Jesteburg.

Kinder können sich beim Hufeisenwerfen messen, Holznägel schnitzen, sich handwerklich ausprobieren und mit ihren Familien einer Märchenerzählerin lauschen.

Kaffee und Kuchen gibt es auf der Diele oder im Innenhof der Stellmacherei.

Der Eintritt ist für Kinder frei und kostet für Erwachsene 3 Euro.