Tag des Wassers

Beim alljährlichen Aktionstag gibt es wieder spannende Mitmachstationen und Programm für Kinder und Familien.

Wasser ist das Lebensmittel Nr. 1 für Menschen, Tiere und Pflanzen. Um zu einem sorgsamen Umgang mit der wertvollen Ressource aufzurufen, wird in Bremen jedes Jahr dieser Tag mit Aktionen für die ganze Familie gefeiert. Wer an mindestens fünf Mitmachstationen aktiv war, kann sich am Ende einen Preis aussuchen. Handwerkliches Geschick kann zum Beispiel beim Flöße bauen unter fachkundiger Anleitung oder beim Goldschürfen am Strand bewiesen werden. Dazu gibt es Kinderschminken, Airbrush-Tattoos, eine Fotobox und weitere Aktionen.

Der Eintritt ist frei und an der Trinkwasserbar können sich alle kostenlos erfrischen.