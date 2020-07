Tage des Eisenbahnfreundes

× Erweitern © Deutscher Eisenbahn-Verein Museumseisenbahn Bruchhausen-Vilsen

Dieses Jahr findet die jährliche Großveranstaltung aufgrund der derzeitigen Lage nicht in ihrem bisherigen Umfang statt. Deshalb liegt der Fokus auf Güterzüge, wie es im Betrieb um 1920 bis 1950 üblich war.

Die erste Museumseisenbahn Deutschlands fährt an beiden Tagen zum Sonderfahrplan. Eingesetzt werden mehrere Dampf- und Diesellokomotiven sowie Triebwagen vor Personen- oder Güterzügen mit Personenbeförderung. Ebenfalls an beiden Tagen verkehrt zwischen Bruchhausen-Vilsen und Heiligenfelde ein gemischter Zug, bestehend aus Normalspurgüterwagen und dem KBL-Personenzug. Hierbei haben die Fahrgäste die Gelegenheit den Fotohalt an der einzig in Niedersachsen verbliebenen Ortsdurchfahrt in Uenzen für schöne Aufnahmen zu nutzen.

Am Samstag besteht die Möglichkeit mit einer Nebenbahngarnitur aus den 1950er und 1960er Jahren aus Syke und Eystrup anzureisen. Der Zug besteht aus sogenannten „Umbauwagen“, die bei dem befreundeten Verein Kleinbahn Leeste e.V. (KBL) beheimatet sind, und wird von der 1944 gebauten Diesellokomotive V 36 005 gezogen.

Am Sonntag können die Fahrgäste den "Kaffkieker" die Sehenswürdigkeiten in der Region zwischen Eystrup und Syke entdecken.

Die Tickets und der Fahrplan für den Kaffkieker sind über kaffkieker.de erhältlich. Die Buchung aller anderen Fahrten erfolgt über den Webshop der Museumseisenbahn.

× Erweitern © TourismusService Bruchhausen-Vilsen Museumseisenbahn und Kaffkieker

Achtung:

Alle Züge sind aufgrund der Corona-Pandemie platzkartenpflichtig, es besteht Zugbindung und das Fahrkartenkontingent ist begrenzt. Die Mitfahrt ist daher nur mit einer Mund-und Nasenmaske zulässig, die vom Fahrgast selber mitzubringen ist. Um die CoVid-19 bedingten Auflagen zu erfüllen wird eine Registrierung der Fahrgäste benötigt. Um die Einhaltung Einhaltung der Hygienevorgaben zu unterstützen, können Fahrgäste vor ihrem Besuch das entsprechende PDF-Formular ausgefüllt und ausgedruckt zusammen mit ihrer online oder im Vorverkauf erworbenen Fahrkarte am Tag ihrer Fahrt mitbringen. Das Formular ist hier zu finden.