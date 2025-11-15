TagTool: Komm und mach mit

Im Workshop zum Kinderlesefestival zeichnen und animieren Mädchen und Jungen ab 8 Jahren mit der Kreativ-App TagTool ihre Abenteuergeschichten rund um Planeten, Raketen, Sterne und Aliens.

Das Galaxie der Bücher Lesefestival vom Literaturhaus Bremen und dem Bremer Literaturkontor findet vom 8. bis 16. November 2025 kostenfrei und ohne Anmeldung statt. Zusammen mit bekannten Autor:innen und Illustrator:innen entdecken Kinder zwischen 2 bis 10 Jahren das Universum der Geschichten in Lesungen und werden in Workshops selbst kreativ.