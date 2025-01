× Erweitern © StaBi HB Tagtool: Digital zeichnen und animieren

Einmal im Monat treffen kreative Kids in der ZentralBib auf Bremer Künstler:innen, um mit der App TagTool gemeinsam kreativ zu werden.

Angeleitet werden die Kinder und Jugendlichen ab 10 Jahren von Illustrator:innen, Künstler:innen und Comiczeichner:innen wie Johann Büsen, Ayumi Yoshikawa, Jeff Hemmer oder Katharina Berndt. An 10 Terminen in 2025 dreht sich alles um Licht und Schatten. In den verschiedenen Terminen machen die Teilnehmenden auf dem Tablet Beobachtungen zu Lichtphänomenen, die sie dann in wissenschaftlichen, poetischen und fantasievollen Geschichten weitererzählen.

Alle Veranstaltungen finden in der TagTool-Ecke im Ring auf dem 2. OG statt und sind kostenfrei nach Anmeldung.

Und so cool sieht ein Ergebnis der letzten Workshop-Runde aus: