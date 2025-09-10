Takt, Tanz, Teamgeist!

Gemeinsam lernen Mädchen und Jungen ab 5 Jahren einfache Tanzschritte zu kindgerechter Musik. Sie können ihrer Freude an Musik und Bewegung freien Lauf lassen. Beim Tanzen haben sie gemeinsam Spaß und erleben, wie schön es ist, sich miteinander zu bewegen. Die Eltern können vor Ort bleiben und sich am Ende von ihren Kindern überraschen lassen.

Das Bewegungsangebot anlässlich der Aktionswochen gegen Ausgrenzung und Diskriminierung veranstaltet.

Anmeldungen sind noch bis zum 5. September per E-Mail möglich.