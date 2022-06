Talk im Universum

© fidibus e.V. Fidibus Saatgutautomat

Die Talkshow in Wohnzimmeratmosphäre hat diesmal besondere Gäste eingeladen, deren Altersspanne über 70 Jahre beträgt - Spannendes zu erzählen haben alle drei:

Jüngster Gast ist Jonte Mai, der 14-jährige Bremer ist stolzer Besitzer fünf eigener Bienenvölker, engagierter Bienenliebhaber und kreativer Aktivist für den Erhalt der Artenvielfalt. Er bestückt ausrangierte Kaugummiautomaten mit saisonabhängigem Saatgut und sein ausgezeichnetes Projekt "Naturschutz2Go" hat sich schon von Bremen bis ins Ahrtal rumgesprochen.

Ältester Talkgast ist der 81-jährige Thüringer Schafhirte Ernst Siebert, der die Chance bekam, im Hochland der Anden auf fast 4000 Metern Höhe die traditionelle Alpaka-Hirten-Familie Modesto und ihre peruanische „Kunst der Einfachheit“ kennenzulernen.

Last but not least berichtet Kerstin Held aus ihrem Leben mit Pfelgekindern. Mit 24 Jahren hat sie das erstes Kind aufgenommen, seitdem waren es insgesamt bereits zwölf Pflegekinder mit zum Teil schweren gesundheitlichen Herausforderungen, die zu ihrer Familie wurden und denen sie eine liebevolle letzte Heimat schenkte. Sie berichtet aus ihrem aufwendigen Alltag als Pflegemutter sowie als Vorsitzende des Bundesverbandes behinderter Pflegekinder. Für ihr Engagement erhielt sie 2020 den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland.

Für die musikalische Begleitung des Abends sorgt der Singer-Songwriter Tenski aus Bremen.

Der Eintritt kostet 6 Euro. Bitte reservieren auf shop.universum-bremen.de oder telefonisch unter 0421-3346 0.