Tanz der Hilfsroboter

Im TagTool-Workshop lassen Mädchen und Jungen ab 8 Jahren eine wilde Party steigen. Gemeinsam erfinden die Kids Hilfsroboter, die mit ihren spannenden Eigenschaften um die Wette tanzen. Ob Discoroboter für unterwegs, der immer den passenden Sound und eine abgefahrene Lichtshow dabei hat oder ein Bot, der beim Aufräumen hilft - der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

Das Angebot ist kostenfrei.