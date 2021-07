Tanz & Theater zum Thema Klimawandel

Im ULE-Ferienprogramm für 6- bis 12-Jährige stehen Spaß an der Bewegung, eigene Ideen und gemeinsamer Austausch im Vordergrund. Mit Theater, Tanz und Akrobatik begegnen sie den Fragen zum Klimawandel: Was hat die Klimakrise mit ihnen zu tun, welche Veränderungen kommen auf unsere Stadt in nächster Zeit zu und wie geht es den Tieren, Wäldern und Meeren mit den Klimaveränderungen?

Die Ferienbetreuung läuft täglich vom 3. bis zum 6. August und kostet 28 Euro inklusive Materialen. Anmeldungen werden telefonisch, per E-Mail und online entgegengenommen.