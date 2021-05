Tanz & Theater zum Thema Klimawandel

Der Klimawandel verändert unser Leben und unsere Natur schon jetzt und in der Zukunft stark. Doch was hat die Klimakrise mit uns zu tun? Welche Veränderungen kommen auf unsere Stadt in nächster Zeit zu? Wie geht es den Tieren, Wäldern und Meeren mit den Klimaveränderungen? An der frischen Luft begegnen Ferienkinder ab 8 Jahren diesen aktuellen Fragen mit Theater-, Tanz- und Akrobatik-Workshops. Spaß an der Bewegung, eigene Ideen und gemeinsamer Austausch stehen dabei im Vordergrund.

Die Ferienbetreuung läuft täglich bis zum 27. August und kostet 50 Euro. Wer teilnehmen möchte, meldet sich bitte telefonisch oder unter WUPP.Bremen@yahoo.de an.