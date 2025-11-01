Tanz & Improvisation

Bewegung, Musik und Kreativität: Kinder und Jugendliche ab 6 Jahren probieren sich über 2 Tage hinweg im Workshop aus und entdecken ihre eigenen Tanzstil. Ob wilde Moves, fließende Bewegungen oder coole Choreos – hier können sie tanzen, wie es ihnen gefällt! Gemeinsam erkunden sie verschiedene Tanzstile, lernen neue Schritte und experimentieren mit Bewegungen. Neben spielerischer Improvisation und Tanzspielen gibt es auch klare Anleitungen, um grundlegende Techniken zu entdecken. Wer möchte, kann am Ende das Gelernte in einer kleinen Präsentation zeigen. Keine Vorkenntnisse nötig.

Der Workshop findet am 1. und 2. November statt. Von 13 bis 14:30 Uhr tanzen die 6- bis 9-Jährigen und von 15 bis 17 Uhr die 10- bis 14-Jährigen.

Die Teilnahmegebühr beträgt 3 Euro. Anmeldungen erfolgen wahlweise telefonisch oder über die Homepage des Bürgerhauses.