Tanzaktion

In dieser Woche soll es richtig krachen und etwas den langweiligen Ferien entgegen gesetzt werden! In Kooperation mit den Trainer:innen der „dance industry“ erleben die 6- bis 12-jährigen Ferienkinder eine powervolle Woche im Bürgerhaus. Während die einen Tanz-Choreografien im Bereich Hip Hop oder Breakdance erlernen, beschäftigen sich die anderen mit dem Bühnenbild oder Texten für eine kleine Performance am Ende der Woche.

Die Ferienbetreuung läuft täglich vom 25. Juli bis zum 29. Juli und kostet 60 Euro. Um eine Anmeldung wird gebeten.