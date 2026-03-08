Tanze deine Stimme

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Residance Quartier Bremen Ludwigshafener Str. 2b, 28325 Bremen

In der Ferientanzwoche finden Kinder ab 6 Jahren heraus, was in ihnen steckt. Mit viel Spaß wird gestanzt, gespielt oder sich einfach bewegt. Ganz so, wie die Kinder wollen – mal laut, mal leise, mal verrückt. Die Teilnehmenden entscheiden mit: Welche Spiele werden gespielt, Tänze sollen entstehen? Ob am Ende etwas aufgeführt wird, bestimmen alle gemeinsam.

Die Teilnahme an der Ferienbetreuung vom 3. bis 7. August ist kostenfrei inkl. Mittagessen nach Anmeldung per Mail. 

Info

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Inklusion, Kostenfrei, Sommerferien, Sport & Bewegung
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