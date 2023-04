× Erweitern © Marianne Menke Tanzsalon Patella, Blaumeier Maskentheater

Nach erfolgreichen Straßentheaterproduktionen erobert Blaumeiers Maskentheatergruppe wieder die Bühne: mit ihrem aktuellen Stück Tanzsalon Patella verwandelt sie die Schaulust am Güterbahnhof in ein in die Jahre gekommenes Tanzcafé.

Ein Ort der Begegnung verschiedenster Charaktere, die sich unter den Augen des gestrengen Barkeepers kennenlernen, verlieben oder streiten und ihn bei einem Getränk an der Bar in ihre Gefühlswelten einweihen. Mit lockerem Knie und Durchsetzungswillen stehlen Tangoeros und Walzerköniginnen schonmal den unerwünschten Rival:innen auf dem Tanzparkett taktsicher die Show.

HipHop, Tango, Walzer und Flamenco bestimmen dabei nicht nur den Rhythmus ihrer Bewegungen, sondern sind auch der Soundtrack der Geschichte, die sich Schritt für Schritt zwischen den Figuren entwickelt. Das Tanzen wird zum Ausdruck ihrer inneren Welt und verbildlicht das Beziehungsgeflecht.

Seit den öffentlichen Proben im letzten Herbst haben die Schauspieler:innen noch etliche Runden aufs Parkett gelegt und sehen jetzt voller Vorfreude der Premiere im Mai entgegen.