Tanzwerkstatt

An 9 Terminen, zwischen dem 14. Oktober und dem 25. November, tanzen Kinder und (Groß-)Eltern in den Herbst hinein. Ziel ist es, durch angeleitete Übungen das eigene Körperrepertoire zu erweitern, Freude an der Bewegung zu erleben und auch Schnittstellen zwischen Tanz, Malerei und Poesie zu erforschen.

Termine: Oktober: 14., 21., 26., 28., November: 4., 9., 18., 23., 25.; jeweils 17:30 bis 19 Uhr

Anmeldungen nimmt Kursleiterin Hannah Alena Herb bis zum 9. Oktober telefonisch oder per E-Mail an tanzwerkstatt2022@posteo.de entgegen. Eine Kursgebühr gibt es nicht, es wird aber um eine Spende zwischen 5 und 15 Euro pro Termin gebeten.